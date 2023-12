Cristian Montenegro y su muñeca de trapo que comparan con un Año Viejo

“Me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”, contó Rodríguez en medio del programa.

Sin embargo, para Cristian Montenegro es real, tanto así que en abril de 2023 llamó a una ambulancia para que le brindaran atención médica a la muñeca, argumentando que presentaba quebrantos de salud. “Tiene desmayos. De todas maneras, por eso los llamé, porque no quiero que se me muera”, dijo Montenegro.