“Se me subió el diablo”: colombiana que enfrentó a ladrones en Madrid

Después de los videos conocidos, la misma mujer decidió relatar el hecho paso a paso por medio de sus propias redes sociales. Contó que se encontraba cargando tres maletas de 23 kilos, dos de 10 kilos y estaba acompañada por su hija, y que estaba apurada para llegar a una estación de Madrid para poder abordar un tren que la llevaría a Barcelona.

“Cuando veo que llega el tren, voy a seguir a subir mis maletas hasta que se me arrima una de estas porquerías a decirme que si me ayuda. Bueno, ya me dirigía hacia el tren cuando venían estos fulanos, que no se les puede llamar más, desgraciados…”, dijo en un principio.

Siguió contando: “Uno de estos fulanos me ofreció su ayuda para subir al tren, porque de donde está el andén al tren siempre hay unos cuantos escalones y como yo iba tan cargada, yo acepté la ayuda. Ellos me ayudaban con la maletas más grandes mientras que yo iba subiendo las pequeñas y ayudando a mi niña, y subiendo las dos mochilas que llevaba”.