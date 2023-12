Así reaccionó el 'Tigre' al preguntarle por ‘Viva Colombia, viva Falcao’

Tal vez por el título no suene familiar pero quién no ha escuchado estos versos: “Viva Colombia, viva Falcao. El tigre más fuerte y valiente que tiene la cancha”, esas líneas son entonadas en cada partido en el que juegue el equipo cafetero.

Pues el delantero samario fue interrogado sobre su canción por el ‘Borrego’, el joven influencer que realiza contenido sobre su granja.