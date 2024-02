No quiero que el amor toque mi puerta: Andrea Valdiri habla de su soltería

Luego, Valdiri confesó que por el momento tiene cerrado su corazón para las relaciones amorosas.

“¿Qué pasó con el amor? Yo siento que no quiero nada con el amor. El amor es mi enemigo. Yo siento que el amor son momentos, bueno, me refiero a las parejas. Si yo hablo del amor yo creo que más de uno me va a matar. Todos los amores son diferentes y no solamente los de parejas”, sostuvo.

“El amor en pareja no quiero que me toque mi puerta. No quiero que llegue a mi vida. No me interesa (…) ¡No quiero nada con el amor! (…) Dizque: ‘cupido te odia’. ¡Lo detesto!”, añadió.