“Yo no me voy a reunir con nadie”: Fajardo sobre llamado de Petro

Este domingo, Sergio Fajardo se refirió a las polémicas declaraciones de Gustavo Petro en las que indicaba que habría un plan para suspender las elecciones.

Cabe señalar que Fajardo fue uno de los candidatos a los que Petro invitó a una reunión el próximo lunes para evaluar acciones conjuntas ante un posible “golpe a las elecciones”.

Ante esto, durante un evento de cierre de campaña, Fajardo señaló: “yo no me voy a reunir con nadie, a mí lo que me toca es trabajar duro”, dijo.

Además comentó: “Gustavo Petro tendrá que mostrar sus pruebas. Sin embargo, el trabajo de la Registraduría ha sido lamentable. La forma cómo han conducido a nuestro país en los últimos tiempos es lamentable”.

“Yo no creo en la Registraduría, pero yo no tengo ninguna llamada de Petro, no conozco ninguna información y estoy diciendo lo que yo represento en política. No voy a acudir a ninguna reunión con Gustavo Petro. Por eso digo voten por mí, porque votar por esa política no es el camino”, sostuvo.