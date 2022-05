La frase de Fajardo durante debate que desató polémica en redes

Agregó en este sentido el alcalde de Medellín: "Yo voy por las calles, yo reparto volantes, no tengo un Ejército al lado mío para que me proteja. Yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, porque yo no creo que el miedo y la rabia sean lo que necesite el país. El país ya sabe de corruptos, de violentos y precisamente la política que yo represento es muy distinta y honro la palabra decencia; nunca he comprado un voto, no ando consiguiendo corruptos para que me apoyen con tal de ganar, no todo vale".

Y retomando aseguró el ex alcalde de Medellín: "Yo no inspiro nada, no soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pacto con los corruptos y vamos a llegar a gobernar una Colombia de una manera muy distinta, y es la Colombia que yo quiero y estoy seguro de que la mayoría de ustedes también la quiere”.