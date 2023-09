Voces divididas a propuesta de pagar transporte público en factura de luz

Seguidamente, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa mencionó que es una buena idea subsidiar el transporte público “por razones de equidad y ambientales”.

“Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho está subsidiado en casi todas partes. También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis la gente va a pasear todo el día en bus o metro. Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante”, dijo.

Asimismo, el senador Humberto de la Calle, manifestó que anteriormente también había realizado una propuesta similar a la del presidente Petro y señaló que se debe realizar una discusión.

“Una vez propuse algo semejante en mi columna con base en el impuesto predial. Algunos economistas me vapulearon. Se puede abrir una discusión”, expresó.