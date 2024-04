Durante pleno de Congreso víctimas piden aprobar reforma a la Ley de Víctimas

Marta López, al tomar la palabra, expresó: “No soy sólo víctima sino sobreviviente, hablo a nombre de víctimas de las Farc, pero también les pido a los congresistas que la reforma a la ley de víctimas revisen en dónde se están quedando las víctimas, basta ya de negociar con los dineros de las víctimas, no olvidemos a los militares y policías víctimas de las minas”.

A su vez, el periodista independiente Germán Darío Fernández, dijo que hablaba como víctima de tres atentados: “Mi hijo me dice que me vaya de Colombia, pero no lo quiero. Mientras que sigan los discursos de división siempre va a haber víctimas. Con el discurso de odio no podemos seguir”.