Vamos a enfrentar el problema estructural de las tarifas de energía: Minminas

El ministro de Minas, Andrés Camacho, respondió este martes en el debate de control político citado en la plenaria del Senado por las altas tarifas de energía en el Caribe.

"El Gobierno del Cambio ha asumido con responsabilidad la tarea de lograr tarifas justas. Convocamos a un Acuerdo Nacional por las Tarifas Justas para que todos los sectores políticos unamos fuerzas para proteger a los usuarios", dijo el funcionario.

Agregó: "Hoy desde plenaria del Senado le dejo un mensaje al pueblo del Caribe, al pueblo colombiano: este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. Treinta años después de este modelo de servicios públicos, las empresas no le han garantizado los derechos a la gente. Vine no a enfrentar un debate de control político, he venido a enfrentar el problema de fondo que tiene este país. La gente más pobre ha cargado con lo peor de una cadena de valor que durante décadas dejó en unos pocos las ganancias y a los usuarios siempre ha dejado las pérdidas".

Y concluyó el jefe de la cartera de energía que "este es un gobierno, un ministerio y un ministro que está luchando contra el incremento de las tarifas. Hoy nos corresponde frenar esta situación y traer equidad, traer justicia y traer eficiencia; para eso debemos traer grandes transformaciones. Cambiar la situación tarifaria ayuda a la erradicación de la pobreza energética. Para ello desde el ministerio se vienen desarrollando iniciativas en pro de la soberanía energética que permita la conectividad de las regiones".