Uribismo anuncia demanda a la reforma a la salud ante la Corte Constitucional

Esto luego de que en la Comisión Séptima de la Cámara hubiesen sido aprobados 119 artículos de los 139 que componen la polémica iniciativa.

"Vencieron, pero no convencieron. Los cortafuegos de los partidos no sirvieron, no hubo cambios sustantivos y los artículos más polémicos fueron aprobados a 'pupitrazo'. La pelea sigue en plenaria y ante la Corte Constitucional si es necesario. El que se cansa pierde", tuiteó el opositor.

"Después de casi 12 horas de debate finalmente ha sido aprobada casi toda la reforma a la salud de Gustavo Petro, ninguno de los artículos hasta el momento ha sido rechazado. Lamentablemente nos están condenando a un monopolio estatal costoso e ineficiente y están destruyendo el sistema de aseguramiento en salud en Colombia, sentimos que estos ímpetus estatistas van a terminar afectando a los colombianos, en particular a los más vulnerables. Ya que vamos a ser derrotados posiblemente en la comision vamos a seguir dando la pelea en la plenaria. Naturalmente iremos ante la Corte Constitucional porque además de ser una reforma ilegítima e inconveniente, ha estado llena de vicios de trámite por parte del presidente de la comisión, el señor Agmeth Escaf", dijo Forero en un video publicado en sus redes sociales.