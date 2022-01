“El mío es el proceso más injusto del mundo”: Uribe

El exmandatario se refirió en diálogo con EL HERALDO al proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos, en el que la Fiscalía solicita la preclusión: “Ese es el proceso más injusto del mundo. Como no nos pudieron derrotar nuestras tesis, un país seguro con confianza de inversión, política social, con un estado austero, entonces han apelado al montaje infame, ¿a qué hora se me ocurre a mí sobornar testigos, o poner a un hombre joven como Álvaro Hernán Prada, de la edad de mis hijos, a que delinca por ayudarme?", dijo.

"Ahora el que anda con el cuento es el señor Petro, de que ‘le pido a Uribe que no meta hijos de traquetos en las listas’, pero hay que recordarle al señor que en este pais no hay delitos de sangre, que Eduar Triana –candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá, hijo del esmeraldero Horacio de Jesús Triana, extraditado a Estados Unidos en enero de 2019 y condenado por narcotráfico– ha sido alcalde muy exitoso del municipio Maripí, de Boyacá, con toda honradez y se lo disputaban muchos sectores políticos. Aquí hay que tener que cuidado porque hay un hijo de ‘traqueto’ pero ese muchacho no siguió el camino del padre, y ha sido un hombre muy bueno, un gran ciudadano, un gran alcalde. Hay que tener cuidado, aquellos que hablan de hijos de ‘traquetos’ deberían poner cuidado en lo ‘traquetos’ que han sido, en los ‘traquetos’ que están apoyando, en los estafadores que están en sus listas y en los corruptos que están en sus listas como aquellos que se robaron la salud en Colombia”, añadió el exmandatario.