“Apoyamos logros de Duque y señalamos qué falta”: Uribe

El CD es un partido que reivindica la seguridad sin tibiezas, el apoyo al emprendimiento privado sin pena y sin complejos, la política social con convicciones, el Estado austero y transparente. Apoyamos grandes logros del presidente Duque y también señalamos todo lo que falta. Por ejemplo, este gran avance de la economía, el salario mínimo, pero el país necesita una gran política de financiación de la microempresa, de capital semilla; una gran política educativa, los 700 mil estudiantes de universidad gratuita ahora están bien, pero falta ampliar todas esas universidades para que lleguen todos los que faltan; en materia de seguridad hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que derrotar el narcotráfico; creemos que en nuestro sistema de pensiones se debería cobrar algo más de cotización al empresario para garantizar una mejor suma de pensión para las clases medias en los años que vienen. ¿Pero cómo no va a ser bueno lo que ha avanzado en infraestructura, que este país va a quedar con un 14 % de la energía de fuente solar o eólica? Un país con 160 mil km de vías terciarias es bueno, pero no es suficiente. Con la ley que impulsó David Barguil para cobrarle una sobretasa a las entidades financieras el presidente Duque ha logrado financiar más de $700 mil millones al año para vías terciarias, pero eso con una, dos o tres veces no es suficiente, eso tiene que ser un sistema que siga año tras año. La democracia tiene que vivir en un progreso evolutivo, pero no parar la economía ni revivir el narcotráfico como Santos ni una destrucción como la que podría haber con Petro.