¿Todo dispuesto para retomar los diálogos de paz con el Eln?

El ex ministro de Defensa Rafael Pardo le dijo a EL HERALDO que frente a los diálogos que se plantean con el Eln hay “buenos” ánimos para volver a la mesa: “Hay optimismo. Hay que hacer una rápida revisión de la última mesa. Han pasado cuatro años desde que fue esa última mesa. Ya el canciller entrante, Álvaro Leyva, se ha reunido con los países garantes. Supongo que está en camino de resolverse”.

Advierte no obstante el también ex ministro de Trabajo que “la sede del próximo diálogo no puede ser o Cuba o Venezuela. Quedan muchos países más”.

Pardo comentó que en el país hay un grupo de ciudadanos que pueden ayudar por su conocimiento y publicaciones de textos, artículos y trinos sobre recomendaciones para negociar: “Se destacan los de Víctor de Currea-Lugo, Luis Eduardo Celis, León Valencia, Angelika Rettberg, Jorge Mantilla, Andrés Aponte, Juan Camilo Restrepo, Socorro Ramírez, Luis Eduardo Trejos, José David Gutiérrez, Diana Rico y Carlos Velandia, entre otros. Todos coinciden en que hay que preparar cuidadosamente la negociación”.

Agregó: “La negociación con las Farc requirió algunos meses y años de preparación. Algunos coinciden en que se debe hacer una rápida evaluación de la mesa de conversaciones de Quito para establecer los puntos rescatables con los que iniciar la nueva ruta de aproximación con el Eln”.

Por su parte el exjefe de debate de Petro y uno de sus más cercanos colaboradores, Alfonso Prada, reiteró que el gobierno entrante está en disposición de diálogo con esa guerrilla.

“Hay un grupo de negociadores que están en La Habana, que han estado bajo el auspicio de un protocolo con acompañamientos internacionales y la idea que ha planteado el presidente Gustavo Petro desde su campaña es su voluntad de reiniciar ese proceso”, comentó.

Agregó: “Para ello Petro, desde antes de su elección, pidió precisamente el respeto y la aplicación de los protocolos internacionales y ese fue un mensaje a la comunidad internacional. Ahora, una vez se posesione como presidente, habrá que mirar cuál es el estado de las cosas, cómo están, y en la medida en que ya se tenga la información pues asumir la posibilidad de comenzar ese proceso de diálogo. Gustavo Petro es un hombre de paz y es un hombre comprometido a hacer la paz integral en Colombia y ese proceso es parte de esa paz integral que él se ha comprometido a sacar adelante”, indicó Prada.