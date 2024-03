Sube de tono la controversia entre Name y Petro por la reforma pensional

Luego, esta semana, Petro, en medio de la posesión de los nuevos funcionarios, cuestionó: "El Congreso de la República, a través del presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto, como ‘así el Congreso demuestra su independencia’. Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia, a millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo por un plato de sopa o vendiendo Bone Ice, como yo he visto en todos mis compañeros electorales. Cada vez que llego a una plaza pública siempre hay un viejito vendiendo Bone Ice, y no debería estar vendiendo, debería estar disfrutando de su vida, al final de su etapa productiva".

En respuesta, Name dijo en medio del recinto del Senado: "Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido el sistema de modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante, y no lo hago como una amenaza, sino en el tono de la fraterna convicción de ser su compañero porque así me eligieron. Si me toca retirarme de donde me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones lo haré sin ningún tipo de limitación”.