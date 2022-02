"Seré el representante de la inclusión educativa”: William Corredor

Durante su visita a la redacción de EL HERALDO el docente universitario William Corredor explicó las propuestas que impulsan su intención de llegar a la cámara baja del Congreso de la República, por el departamento del Atlántico.

De profesor a candidato. Corredor, fue el primer rector y fundador de la Universidad Americana y comenta, que por ser un hombre de la academia, su campaña la están promoviendo profesores y académicos.

“Decidí aspirar porque creo que a esta elección le vendría bien la pedagogía para cambiar la cultura de la compra y venta de votos (…) pienso que la política en el Atlántico está demasiado podrida, me he podido dar cuenta cuando sale uno a conversar con la comunidad y lo primero que manifiestan es ‘¿Qué me va dar a cambio? o ¿Cuánto me va a pagar?’, la compra y venta de votos es una mala costumbre”, explicó en medio del diálogo.

Señaló que la corrupción le resta dineros a la “inversión social, educación, colegios, saneamiento básico, deporte y cultura”.

El candidato por la coalición Centro Esperanza, manifestó que él quiere ser “el representante de la inclusión educativa”.

“Yo pienso que la falta de oportunidades es de los problemas más importantes y esos se derivan precisamente por la falta de educación, de profesionalización de las personas. Es muy difícil sin título conseguir un trabajo sin formación. Necesitan herramientas para ser emprendedor”, resaltó.

Dentro de sus propuestas comenta que trabajará por fortalecer la ley del primer empleo, con el objetivo que “de manera más efectiva a los emprendedores del país garantizando participación del Estado a través de un fondo para su ejecución”.

Comenta que su campaña la ha financiado con recursos propios y con aportes de amigos.

“Creo que la educación transforma a las personas y las personas transforman a las sociedades”.