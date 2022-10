“Mi salida sería para marzo/abril de 2023”: Gustavo Bolívar

“El presidente Petro cuando me nombró cabeza de lista o cuando sugirió que yo fuera la casa lista, él sabía. Yo le dije que no podría aguantar 8 años. Mi economía, sacrificando mi familia… que en cualquier momento yo me iba y estamos de acuerdo en eso”, dijo Bolívar este martes luego reunirse con los exponentes de la reforma tributaria y el presidente Gustavo Petro.

El dirigente, escritor, guionista, y quien ha adaptado para televisión novelas como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘El capo’ y ‘Guerra y paz’, agregó que los gastos del nivel de vida que traía eran muy altos y que por unirse a la política ha tenido pérdidas.

“Mis gastos, por el nivel de vida que traía, son muy altos… no me alcanza. Me queda una (deuda), de la Dian. Vengo de un banco de pagar un cheque a la Dian. El mayor rubro mío y de gastos es impuesto. Acabo de declarar mil millones y tengo que ir a buscarlos”, dijo.