Se abre paso la idea de un referendo en contra del fallo del aborto

El presidente Iván Duque rechazó el fallo de la Corte y dijo que con la decisión se facilita que el aborto se convierta en una práctica anticonceptiva y recurrente.

“Este fallo no solamente altera el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte. Me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular”, dijo el jefe de Estado en entrevista con la emisora La FM.

Agregó el jefe de Estado que siempre ha sido “una persona provida y he creído que la vida empieza desde la concepción, también siempre he sido respetuoso de las tres causales que estableció la Corte Constitucional durante muchos años”.

Advirtió además que con un feto de seis meses “estamos hablando de una vida que tiene una expectativa inminente ya de nacer. Lo que debe buscar una sociedad en estos casos es seguir defendiendo el principio de la vida desde la concepción y que estas situaciones sean excepcionales. Colombia ya había logrado mucho con las tres excepciones”.

Y concluyó que espera que el pueblo colombiano, a través de sus instituciones y del Congreso, pueda abordar esta conversación de fondo y “reconocer que la vida empieza desde la concepción”.

A su vez, el presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, señaló que esta decisión debe ser consultada con la ciudadanía para que se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con la despenalización.

“No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicional a eso, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios y creo que debemos revisar este tema de fondo”, señaló Gómez.