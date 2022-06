‘Roy-videos’: el nuevo escándalo que salpica a la campaña de Gustavo Petro

También plantea que "hay que revisar el prontuario de Fico y de la gente que lo rodea, pero hay que empezar a proyectar cosas ¿listo? Dejen volar su imaginación (...) piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres".

De igual modo dice que se debe "proyectar que Fico va acabar la economía de este país. Que si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Que si Duque llevó este país a la crisis, Fico la va a hundir".

En uno de los videos se observa al senador Barreras afirmar que la prioridad era “pensar tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si es que sirve de algo coger al abandonado de Fajardo y traerlo o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”. Además pide que “preparen contradicciones, si es que eso resulta útil”.

El senador afirmó en esta reunión que la estrategia debía ser atacar a Fajardo y a Gaviria, quienes representaban, en ese momento, “una gran amenaza para Petro”.

En la reunión del Comité de Jefatura de Debate de la campaña de Petro, realizada a mediados de abril pasado, antes de que estallara el escándalo de las visitas del hermano del candidato a la cárcel La Picota, también se habló de cuál sería la mejor manera de manejar la inminente revelación a la opinión pública de esos contactos.

En el encuentro, al que también asistieron la exministra y congresista electa Clara López y los congresistas Temístocles Ortega y Roosvelt Rodríguez, Barreras dice que "hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición (...) En los pabellones se han reunido (...) Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo".

Para Barreras había que "no salir a dar explicaciones ni decir: no, es que la persona que fue quería decir otra cosa y es que la extradición es una figura neocolonial y no sé qué. No, no, no".

Por ello, propuso que Petro "elimine las propuestas complejas, así sean geniales, y elimine absolutamente las propuestas que dividan, así sean justas y liberales".