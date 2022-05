“Es un espectáculo de egos”: Rodolfo no asistirá a debates presidenciales

Respecto a su participación en los próximos debates presidenciales, Hernández afirma que “todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui”, además los definió como un “espectáculo de egos y ataques”, como asegura fue el de este lunes.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida”, y continuó: “Mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso es esto lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? ¿Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares?”

Informó que por estas razones no asistirá al debate de este jueves 26 como un llamado a los demás candidatos a no continuar con este tipo de discusiones.