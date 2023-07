Rifirrafe entre el mininterior y el presidente del Congreso

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”, dijo el abogado barranquillero.

Y agregó: “No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”.

En respuesta a las declaraciones de Name, este sábado 22 de julio, el mininterior envió un mensaje conciliador a través de su cuenta de Twitter y además lo felicitó por su triunfo en el Congreso.

“Presidente @IvanNameVasquez, usted y yo fuimos compañeros del senado y compartimos ideas pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”. afirmó.