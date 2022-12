“No es cierto que haya ido a la UNP a interceder por alguien”: Agmeth Escaf

El representante a la Cámara por el Atlántico Agmeth Escaf conversó con EL HERALDO sobre la reciente polémica que lo vinculó al caso de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección de Víctimas (UNP) en el que encontraron por lo menos 150 kilos de cocaína.

Esto luego de que a Escaf se le señalara de servir como intermediario a favor de Manuel Antonio Castañeda Bernal, -el hombre capturado mientras conducía el vehículo con la droga-,para agilizar sus trámites en la UNP.

Por ello, el congresista resaltó que todo se trata de un mal entendido en el que quedó por hacerle el favor a un amigo.

“Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos hecho el favor a un amigo de pasar un número de teléfono”, señaló el barranquillero quien explicó que Carlos Calero le escribió a través de WhatsApp un día diciéndole que si le podía dar el número del director de la UNP, Augusto Rodríguez.

“Yo le respondí en el chat, él me pidió el contacto de la UNP y yo le pasé el número de Luis Saavedra asesor de esa entidad . Después Carlos me contactó, me dijo que ya había podido hablar con él, eso fue todo. Hasta ahí llegué yo, yo no fui a la UNP a hablar con Augusto, ni con Luis”

Señaló que no descarta que la polémica tenga tinta político debido a que no habría ninguna prueba que lo vincule con la persona capturada con la droga.

“Pretenden vincularme a mí como si yo fuera parte de una red de narcotraficantes, algo que realmente es muy incómodo porque no es así (…) Yo no sé ni quién es ese señor y no lo conozco. Solo hice un favor, pasarle un contacto a mi amigo Carlos Calero, persona decente que conozco y que conozco a su familia”.

El congresista resaltó la labor que está haciendo de la UNP y resaltó que el caso de Castañeda no es aleatorio, por lo que instó al director de la Unidad a continuar destapando las ollas “podridas en la institución”.

“La UNP es una cloaca y Augusto está colocando las cosas en el orden que corresponden. Pero quiero señalar que ese señor llegó a la UNP por otra vía distinta a la de nosotros. Él ya tenía vínculos dentro de la UNP”.

Escaf a raíz de la polémica decidió publicar la conversación con el comunicador Carlos Calero.