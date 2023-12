La coordinadora ponente, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, expuso al respecto que "los derechos laborales, las condiciones para el trabajo digno y decente son determinantes absolutos del aumento de la productividad, por eso esta reforma tiene entre sus objetivos principales el aumento de la productividad en Colombia y, de esa manera, jalonar nuestra economía. No colapsarla, no quebrarla, no llevarla a la crisis: fortalecerla".

Indicó la parlamentaria oficialista que alrededor de esta reforma ha habido varias audiencias públicas y 41 reuniones técnicas y que, además, siete ponentes acompañaron la radicación de la ponencia.