Se aplaza otra vez debate de reforma a la salud

"El Congreso no pierde el tiempo, lo importante es que aquí se escuchen las voces de todos los colombianos, tenemos un Congreso variopinto y es evidente que hay varias posiciones que deben ser escuchadas. El llamado que hemos hecho es a que el diálogo sea franco y con dignidad, jamás debe llegar a los insultos ni a las agresiones y por eso consideramos que es pertinente continuar el debate con más calma la próxima semana", dijo el parlamentario a periodistas.

Frente a los señalamientos de que hubo vicios de trámite, Calle afirmó que "fue un acuerdo de la plenaria, no existe ningún vicio de trámite, no hay formalidad para citar los proyectos de ley de la próxima sesión, vimos fue un acuerdo y demostramos que somos capaces de llegar a ellos en la Cámara".

Por su parte, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, advirtió: "No podían votar la reforma a la salud hoy porque ayer (martes) anunciaron proyectos por fuera de la sesión formal. Le ganamos el pulso al Gobierno y el Pacto y logramos que hoy no se debatiera. No nos rendimos y seguimos defendiendo la salud de los colombianos".