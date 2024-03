Reforma a la salud: 7 senadores de la Comisión VII radican ponencia negativa

La ponencia negativa va con la solicitud de archivo del proyecto del Gobierno debido a que "es regresivo en términos de derechos adquiridos, hay ausencia de aval fiscal e insostenibilidad financiera y desconoce los logros del sistema de salud".

Así mismo, se lee, "no resuelve los retos del sistema de salud actual, no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos y no representa un consenso nacional".