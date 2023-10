Hacienda reconoce que no ha enviado concepto fiscal a reforma a la salud

Por su parte, la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde, ponente, afirmó que la reforma a la salud "sí tiene estudios financieros. Las proyecciones de gastos y financiamiento están consignadas desde el texto radicado para el primer debate. El proyecto de ley incluye un estudio financiero completo que analiza los costos de la reforma y las fuentes de financiación".

Añadió la oficialista al respecto que "los estudios de impacto fiscal buscan criterios de razonabilidad, no son condición necesaria para la aprobación de proyectos. La Corte Constitucional busca que las leyes consideren las realidades macroeconómicas sin crear barreras insalvables en la función legislativa. En definitiva, el proyecto sí cuenta con un estudio de impacto fiscal el cual no ha sido objetado u aclarado por el Ministerio de Hacienda, por lo que no existe ningún vicio de procedimiento".

El pasado lunes se aprobaron 35 artículos de la polémica reforma del Gobierno, es decir casi un cuarto de la iniciativa. Se aprobaron así los artículos 37, 74, 108, 110, 126, 127, 132, 133, 135, 136, 139, 23, 57, 68, 80, 84, 86, 87, 89, 111, 112, 117, 119, 140, 141, 83, 95, 119, 59, 61, 79, 81, 120, 121 y 138. Y se eliminaron siete artículos: 82, 96, 98, 113, 114, 115 y 118.