Propuesta de reforma a la educación superior no atiende prioridades: rectores

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, manifestó por su parte que desde esta alma mater han identificado la capacidad de generar 3.000 nuevos cupos: 270 en pregrado presencial, 2.000 en pregrado a distancia y virtual, y 400 por medio de estrategias que buscan concentrarse en programas relacionados con el turismo.

No obstante, el clamor se centra en la necesidad de contar con recursos adicionales a la base presupuestal y para poder cubrir el programa de ‘Matrícula Cero’, en particular para los jóvenes mayores de 28 años, quienes son excluidos de dicho programa.

“Hoy la ley de gratuidad establece que quienes son mayores de 28 años no acceden al beneficio. Nos parece injusto que antes la educación no estaba garantizada porque no era gratuita y por eso muchos no pudieron estudiar; ahora que tienen la posibilidad, se lo impedimos por el requisito de la edad”, dijo el rector Vera.

Añadió, además, que “estamos en disposición de seguir acompañando este proceso especialmente si se ajustan a lo que ordenan los artículos 86 y 87 de la Ley 30 respecto a los aportes anuales que reciben de la Nación las universidades. Necesitamos más recursos para cerrar las brechas que existen”.