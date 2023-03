¿Qué alianzas políticas se forjaban en la Costa en el ‘Nicolasgate’?

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95 % de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95 % de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, se escucha en uno de los apartes de la grabación.

Así mismo, afirmó que todo se trataría de una estrategia para enlodar su campaña como candidato a la Alcaldía de Maicao, La Guajira. “Esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos sabemos los cercanos a la campaña que jamás hablamos con él y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, afirmó, de acuerdo con el audio que conoció el medio mencionado.

Según Vásquez, Nicolás Petro también le estaba pidiendo financiación a Lopesierra para la campaña a la Gobernación del Atlántico de Máximo Noriega.