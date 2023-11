Minhacienda dice que proyecto de ley de impuesto predial es un “alivio”

El proyecto, que consta de cuatro artículos, también indica que el ajuste no se aplicará a los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral, los lotes urnbanizables no urbanizados y los no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.

Una de las razones para ajustar este impuesto está en que dicho tributo debe aplicarse "conforme a los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad", por lo que sería necesario que el Estado realice un nuevo avalúo catastral que será la base para aplicar esos ajustes, ya que se necesita conocer la realidad económica del predio.