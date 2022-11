Claroscuros en los primeros 100 días de Petro

Advierte Arias que Petro “ha dado muchos palos de ciego que han generado mucha incertidumbre porque ha nombrado en cargos importantes a personas sin ningún tipo de conocimiento o experticia, por ejemplo la ministra de Minas, que no ha hecho sino contribuir con sus declaraciones a generar incertidumbre y que haya errores de comunicación al interior del Gobierno. Y en los ministerios de Salud y de Trabajo se hicieron nombramientos más por cercanía ideológica, en Transporte por el Partido Conservador y en el ICBF por cercanía con la primera dama”.

Lo contrario, agrega, “al ministro de Hacienda, que ha sido un faro de luz y de tranquilidad para muchos factores”.

Critica así mismo el analista político que “la aplanadora no ha permitido que el Gobierno vincule a la oposición en el ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo, porque aunque ganaron gobiernan para todos los colombianos y a pesar de que no hay líderes claros en la oposición, se evidencia que el Gobierno ha dejado por fuera al país que no comparte su ideología”.

Coincide Muñoz en que “en cuanto a la conformación de su gabinete hay muchos aciertos, ministros que han sido bien recibidos por su trayectoria, experiencia, conocimiento y vínculos de confianza que gozan a nivel de distintos actores sociales y políticos en el pais, es el caso de Hacienda, Agricultura y Educación; hay otros que llegan a los ministerios más por el trabajo cercano con el presidente y que han venido construyendo estas relaciones con los distintos sectores y un tercer grupo con menos experiencia y que están tratando de reducir al máximo esta curva de aprendizaje para poder establecer una interlocución de calidad”.

Esto, explica, obedece a “las dificultades normales que tiene un gobierno de izquierda que venía de hacer oposición durante varios periodos y que tiene en sus equipos menos personas con experiencia probada en estos espacios”.

Cuestiona Macías que la idea de reformar a la Policía para sacarla del Ministerio de Defensa “sigue en la agenda pública, pero se le ha quitado el acelerador”. Indica que hay expectativa “para ver cómo se van a hacer los ascensos y la igualdad dentro de la misma fuerza”; sobre “cómo se va a abordar el tema de las drogas, entendiendo que los cultivos se han aumentado” y por la “paz total, que no deja de ser un concepto bastante difuso, y que hay que ver cómo lo va a operacionalizar, aunque llevamos 100 días y no es fácil ese cambio”.