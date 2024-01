Petro propuso un “congreso progresista” de cara a las elecciones 2026

En la misma tónica, el senador Paulino Riascos, de la Alianza Democrática Amplia, ADA, advirtió a la revista Semana: "Yo a esa propuesta de partido unitario no le jalaré, tampoco el ADA, el partido. No sirvo para ser hipócrita, habrá muchos que se la guardarán para sacarle beneficio al proyecto político. A nosotros como partido hoy nos tienen aislados de los compromisos políticos, no es un delito, no tenemos representación en el Gobierno, y no se la voy a reclamar más porque es un compromiso y un derecho, pero todo eso marca la diferencia para uno irse apartando".

Por otro lado, el ex presidente de la Cámara, el representante David Racero, consideró: "El partido único, fuerte y democrático es un imperativo histórico".

Y el senador y negociador de paz con el Eln, Iván Cepeda, manifestó: "Respaldo plenamente la idea del presidente @petrogustavo de realizar un congreso de las fuerzas progresistas y del Pacto Histórico para avanzar en la estrategia de hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz".