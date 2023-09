Petro le responde a Name, quien pidió respeto hacia los Congresistas

Las declaraciones de Petro se produjeron el fin de semana en un evento de la Rama Judicial en Bucaramanga, en el que anunció una reforma a la justicia.

"Durante los 20 años que fui parlamentario no recuerdo un proyecto de ley de reforma cualquiera al código penal que no tenga que ver con aumentar penas. Es como si estas dos cosas que he mencionado antes se tradujeran en una especie de remordimiento en que entre más impunidad hacia los verdaderos actores de la violencia en Colombia se conseguía, más se alzaban las penas para los delincuentes del común, pensando en el aplauso de la sociedad. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa de hace mucho tiempo a través de una especie de aplauso popular que es decir: miren cómo nosotros sí perseguimos el narcotráfico porque llevamos consumidores y campesinos productores de hoja de coca a las cárceles".

Por lo que agregó que "en el conjunto de los delitos la práctica legislativa ha sido aumentar las penas, casi que llegando a la cadena perpetua. Es más, creo que hubo un proyecto de cadena perpetua que cayó, por obvias razones, en la Corte Constitucional. Mientras se elevan, más impunidad sobre el genocidio hay en Colombia. No ha llegado el momento de una reforma alrededor de este tema. Hemos llegado a la conclusión que entre más aumentan las penas, menos justicia hay. Más se colapsa el aparato judicial, porque ante penas de 40, 50, 60 años, ¿qué negociación va a haber entre un delincuente y la justicia para encontrar la verdad antes del juicio?".

Y planteó: "El sistema norteamericano filtra todos los procesos tratando como prioridad de lograr negociaciones jurídicas. No son negociaciones entre el Estado y el delincuente y la delincuencia, son negociaciones para establecer la verdad. Y si se logra, pues adquieren beneficios jurídicos, para eso lo hacen, es decir, menos penas. No está centrado el sistema en la alta pena, está centrado el sistema en la verdad judicial. Y se vuelve eficaz. Pues yo propondría, como parte de una reforma al sistema judicial colombiano, centrarnos en la verdad y no en la alta pena".