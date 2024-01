Petro pide al Pacto conformar un solo partido de cara a elecciones de 2026

Mientras que en la segunda reza: "Falla declarar la nulidad de la elección del señor César Augusto Pachón Achury como senador de la República, periodo 2022-2026", ya que el líder campesino apoyó a Pedro José Suárez Vacca como candidato a la Cámara por Boyacá pese a que los dos estaban avalados por partidos políticos distintos, pues Pachón tenía el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, y respaldó a Suárez Vacca, de la Colombia Humana.

Por todas estas bajas que ha sufrido el colectivo petrista, Pizarro pidió en sus redes sociales a los partidos que integran la coalición que rápidamente se logre una fusión y de esta forma tener un solo partido.

"A los presidentes de los partidos del @PactoCol les hacemos un llamado a la grandeza: debemos avanzar ya en la fusión en un partido único, no tiene sentido una coalición si no es para dar ese paso, los tiempos nos exigen madurez política para defender el proyecto progresista. No cuenten conmigo para la división, llamo al diálogo urgente. Urge una reforma política que reglamente las coaliciones, permita la reorganización de las fuerzas políticas y la que se establezca la financiación estatal de las campañas", escribió.