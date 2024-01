Todas mis acciones se han apegado a los principios éticos: Iván Name

Agrega el dirigente político al respecto: "En mis más de cuarenta y cinco años de vida pública todas mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos. Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular".

Por ello anunció Name que acudirá "ante las instancias que resulten pertinentes para aclarar cualquier inquietud que se cierna sobre mi actuar, no solo en cumplimiento de mi deber como servidor público, sino en el convencimiento del respeto por la institucionalidad".