“Ni engavetada ni en riesgo”: Iván Name sobre reforma pensional

"La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas que presente un Gobierno, tenemos casi un colapso en la región Caribe por cuenta de las altas tasas de cobro de las tarifas de energía. Varios partidos me pidieron hacer el debate porque no quedaron satisfechos con las respuestas que el presidente (Gustavo Petro) les dio en el Palacio en un encuentro de bancadas, por eso el martes, después de varios meses de solicitud, decidí programar el debate sobre las tarifas de energía", indicó el presidente del Congreso.

En ese sentido, destacó que el miércoles de la próxima semana será el turno para retomar el trámite de la reforma pensional en el Senado. "De tal manera que no se ha dilatado nada; por el contrario, se ha visto que no ha habido quorum para despejar la totalidad de los impedimentos", señaló Name.