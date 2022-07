“Preocupa que los ‘nadies’ no aparezcan”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, el senador del Pacto Histórico y uno de los colaboradores más cercanos al presidente electo Gustavo Petro, publicó un escrito en sus redes sociales, a través del cual expresó una serie de inconformidades por el protagonismo que están adquiriendo algunos personajes que, según él, “llegaron unos días antes e incluso unos días después del triunfo”.

En el texto, recuerda que tras visitar más de 200 municipios y tener cerca de 300 reuniones presenciales, conoce perfectamente a las personas que respaldaron el proyecto del Pacto Histórico: campesinos, empleados, microempresarios y artistas, entre otros, que sacrificaron tiempo y dinero para ayudar a la campaña.

“Me preocupa que los ‘nadies’, con todo lo que le aportaron al triunfo popular, no aparezcan aún en el horizonte y en cambio sí figuren personajes que no creían en el proyecto, personajes que no llevan esta causa en el corazón, personajes que llegaron unos días antes e incluso unos días después del triunfo”, dijo Bolívar en su columna titulada “una sola golondrina sí hace verano”.

El senador pide estar vigilantes ante la posible llegada al gobierno y prioridad de personas con antecedentes negativos o que nunca hicieron campaña con Gustavo Petro.