Precandidatos opinan del regreso a clases presencial

Tras el anuncio de Fecode sobre la posibilidad de irse a Paro Nacional si el gobierno Nacional no brinda las garantías para un regreso a clases presencial, los precandidatos presidenciales de los distintos sectores políticos sentaron su posición.

El precandidato de la coalición Centro Esperanza Juan Fernando Cristo indicó que no se deben cancelar las clases presenciales bajo ningún motivo. “Lo que hay que cancelar urgente motivo Omicron,son las ferias y fiestas previstas para este puente de reyes en todo el país”.

De igual forma Alejandro Gaviria señaló que la educación presencial es vital. “Vivimos una de las peores crisis educativas de nuestra historia. El regreso a las aulas tiene que ser un propósito colectivo. !No más excusas!”. Por su parte el miembro de la coalición Equipo por Colombia David Barguil fue más directo y señaló que “Fecode esta dañando irreversiblemente la educación.

No hay fundamento científico para no regresar a la normalidad académica: Plan de vacunación Covid es exitoso, no existe recomendación de OMS y niños necesitan presencialidad para aprender y sociabilizar”.

A su vez, Federico Gutiérrez manifestó que todos deben volver a las aulas de clase. “Todos los niños, niñas y jóvenes deben regresar a la presencialidad. No más dilaciones de quienes se han opuesto a que esto ocurra. Las consecuencias sociales de esto son desastrosas”.