¿Por qué no se anunció la reforma pensional en la plenaria del Senado?

A lo que el directivo de la cámara alta contestó: "En las últimas sesiones del año pasado se anunció la reforma pensional y en octubre se radicaron ponencias pero a solicitud de los ponentes nos dimos a la tarea de buscar las aproximaciones y no llegar a una discrepancia mayor. Con la reforma pensional lo que hemos tratado de hacer es que no se hunda contra el pronóstico de tantos que quisieran ver incendiado el país, entonces me han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones".

Y complementó la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, del Pacto Histórico: "El lunes vamos a tener una mesa técnica de todas las bancadas porque debemos desvestirnos de nuestras ideologías y debemos presentar un proyecto de ley en beneficio de todos y no que solo sirva porque seamos de gobierno. Y acogemos desde la presidencia de la Comisión Séptima abordar esa mesa técnica desde las 10 de la mañana para revisar el articulado y hacer sugerencias".