¿Por qué candidato a la Alcaldía de B/quilla ofrece excusas a César Lorduy?

El pasado 17 de julio en la ciudad de Barranquilla dirigentes regionales e integrantes de la junta directiva del partido Verde Oxígeno oficializaron su respaldo a la candidatura de Luis Enrique Guzmán Chams a la Alcaldía de esta ciudad, a través de la entrega del aval; sin embargo, durante su discurso ante el recinto aseguró que no tenía garantías para postular su aspiración mediante la recolección de firmas.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y eso que olió mal se llama César Lorduy, porque si las firmas llegaban al Consejo Nacional Electoral se quemaban, y yo no iba a llegar a un litigio estéril que no iba a llegar a ninguna parte, porque la finalidad mía es llegar a la Alcaldía de Barranquilla, y no voy a permitir que nadie me dañe este proceso”, expresó el candidato durante su mensaje al público asistente.

Y luego añadió: “No estaba entre mis planes irme por partido Verde Oxígeno como tal, pero obviamente sí estaba entre mis planes en algún momento tomar el aval de algún partido, porque era consciente del peligro que corría la candidatura en manos de una persona como César Lorduy”.

EL HERALDO pudo conocer que estas declaraciones subidas de tono llegaron a oídos de la representante legal del partido, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien a su vez habría exigido al candidato Guzmán Chams que se retractara públicamente de lo antes expuesto, toda vez que dentro de la colectividad estos comportamientos no estaban permitidos, sumado a las afectaciones que podría traer a la misma.