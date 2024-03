Ponencia alternativa: plan b del Gobierno para salvar la reforma a la salud

A su vez, el presidente Gustavo Petro reiteró que el sistema de salud está por colapsar y que el Congreso será responsable si esto pasa: “No. Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud: el sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos, en las llamadas reservas técnicas, perdidos. Así que el Gobierno entra actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él, pero la reforma a la salud es absolutamente imprescindible, porque hay, por lo menos, $35 billones perdidos y este Gobierno no va a dejar perder el dinero público”.