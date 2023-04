El presidente en su laberinto y la crisis de gobernabilidad

Petro cerró filas en su gabinete y, ahora, tiene uno mucho más parecido a su ideología. Sin embargo, algunas voces políticas temen por una posible radicalización en sus políticas, generando más disputas con los partidos y atascos en el Congreso.

“Hay dos vías. La primera es que el presidente sacrificó a su ministra de Salud y nombró un nuevo ministro con un talante más negociador. Y si los partidos tradicionales retroceden aceptando los cambios de altos funcionarios, la reforma a la salud va a salir bastante peluqueada, pero se garantiza que las otras 34 reformas tendrán alguna viabilidad. La otra salida es que pase como en el gobierno Duque con las famosas opciones a la JEP”, dijo Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, a EL HERALDO.

“ Es decir, si el presidente sigue ‘enranchado’ en su tema de la reforma, que no le toquen las líneas rojas, lo que puede haber es una parálisis legislativa y que se apruebe el PND, la adición presupuestal, pero otras reformas sencillamente no vayan a pasar o no se discutan porque hay un problema de mayorías y de tiempos”, agregó.

La apreciación de Ávila fue compartida por la firma Alianza Valores, quien reveló en un informe que existe una probabilidad del 70 % de que todas las reformas no se alcancen a discutir en el periodo legislativo que concluye el 20 de junio.

“La Comisión Séptima de Senado y Cámara tiene muchos proyectos a su cargo: salud, pensional y laboral”, explicaron.

Por otro lado, la compañía consideró que la llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior le dará aire a la reforma a la salud, pero aclararon que “respuesta de partidos como la U, Conservador y Liberal será clave en las plenarias”. Además, previeron mayor porcentaje de viabilidad en algunos proyectos tras los cambios recientes.