Polémica: desde su cama con su pareja, candidata en Antioquia pide votos

La puja en las regiones cuando falta poco más de un mes para que los ciudadanos elijan a quienes los representarán en el poder, hace que cada uno de los candidatos explote al máximo la creatividad para acercarse a diferentes públicos, al tiempo que se diseñan mensajes que hagan más asertivos y cercanos los mensajes para dar a conocer las propuestas.

Sin embargo, algunos planes no siempre salen de la mejor manera, y es esto lo que le ha pasado en las últimas horas a la candidata a la Asamblea por el departamento de Antioquia, Catalina María Jaramillo, quien se ha visto envuelta en toda una controversia luego de que se conociera un video en el que aparece solicitando votos en la comodidad de su cama y acompañada por su pareja.

En el video, la candidata del Partido Verde expresa que pasó una noche de luna llena espectacular y da a conocer que, con su voto, quienes la elijan le darán un voto de confianza al campesinado y a las mujeres de esa zona del país.

“Hola, hoy su candidata a la Asamblea por el Partido Verde, número 74, se levantó muy feliz, amorosamente, se levantó con muchos orgasmos, pasó una noche de luna llena espectacular”, menciona en un momento.

Del mismo modo, sobre el final del video, se ve cómo el hombre que descansa a su lado la besa con ternura, al tiempo que se ríe fuertemente ante el mensaje.

Por eso, al convertirse en viral, la candidata salió al paso y aseguró que no se trató de un mensaje con intención política, sino que fue enviado de forma privada a un grupo en el que comparte con sus colaboradores de confianza, por lo que desconoce las razones por las cuales el material se hizo viral.

“Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima, ni estoy hablando vulgar, los orgasmos hacen parte de la sexualidad y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres”, afirmó la mujer en conversación con Blu Radio.