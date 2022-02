Piedad Córdoba denunció conspiración desde Estados Unidos en su contra

Por último, pidió a las autoridades estadounidenses revisar estas denuncias y que “tomen las medidas correspondientes para evitar que desde su territorio o con connivencia de sus funcionarios se promueva una intervención en la campaña electoral en curso”.

“Basta ya de persecución política. Si no me han amedrentado en cuatro décadas de carrera política, no lo van a hacer ahora”, concluyó.