¿Petro está participando en política?

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en el departamento de Nariño, en donde reconoció sus intenciones de que el progresismo gane las elecciones de 2026, han despertado una nueva polvareda en las esferas de la oposición por la supuesta participación en política del mandatario.

Petro –además– está en el ojo del huracán por las constantes criticas que ha despachado contra el actual sistema electoral colombiano, el mismo con el cual se hizo presidente.

“Ojo con lo que ocurre en Colombia. El presidente participa en política e insinúa con sorna y sin tapujos su continuidad. Este discurso se suma a otros y a señales que vienen dando. ¿Permitirán instituciones y el pueblo un quiebre del orden constitucional?”, reprochó Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos.

Las críticas se originaron luego de que el actual jefe de Estado manifestara: “No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían ‘fuera Petro’. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”.

Por su parte, Enrique Gómez, de Salvación Nacional, aseguró que “Gustavo Petro ha sido un enemigo de la democracia, sistemático toda su vida adulta”. Además, Gómez le reprochó a Petro no reconocer el descontento que hay en un sector del país.

“Yo creo que el presidente trata de minimizar esto y marginar a los marchantes, porque el mensaje también se oyó alto y claro en el Congreso, en donde, de manera completamente desatinada, el ministro Velasco, que ya no sabe qué más ofrecer ni qué más mermelada llevar al Congreso, trató de aperturar la plenaria alrededor del proyecto de reforma a las pensiones y obviamente fracasó”, aseguró.

A su turno, Jota Pe Hérnandez, de Alianza Verde, también lanzó dardos contra el discurso del jefe de Estado.

“Que Petro trate de loco a Milei (presidente de Argentina) no me sorprende, (es apenas normal que esté adolorido), lo que sí me preocupa es su campaña anticipada e ilegal que muestra su desesperación por atornillarse al poder. Y más grave aún que el Congreso por mermelada esté siendo cómplice”, apostilló.

No es la primera vez que Petro está en el ojo del huracán por su supuesta participación en política. A finales de enero del presente año, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, radicó ante la Comisión de Acusaciones una denuncia contra el mandatario por incurrir, supuestamente, en estas irregularidades.

“La Constitución, la Ley y la jurisprudencia prohíben la participación política partidista del presidente y sus ministros, pero Petro hace lo que le viene en gana y nada le pasa”, cuestionó la opositora.

“La participación activa del presidente en la promoción de un solo partido político y la convocatoria a eventos con objetivos partidistas va en contra de los principios de imparcialidad y neutralidad que se esperan de su posición. Esta conducta constituye una violuación de las leyes y la jurisprudencia que proscriben esas acciones por parte de un mandatario en ejercicio”, se lee en el documento.

Por último, Cristina Plazas Michelsen, ex directora del ICBF, ya había advertido sobre la actitud de Petro para “deslegitimar” las elecciones en Colombia.

“Desde ya, el señor Petro está buscando la forma de deslegitimar las elecciones del 2026. ¿Estarán conscientes del desastre de su gobierno que ya está allanando el terreno para no aceptar el resultado?”, concluyó.