“Detrás de esto hay un objetivo de destrucción política”: Nicolás Petro

Day Vásquez, expareja del dirigente del Pacto Histórico, indicó que tiene prueba de que Nicolás Petro sostuvo encuentros con alias el Hombre Marlboro y que a través del precandidato a la Gobernación del petrismo, Máximo Noriega, se habrían recibido los dineros.

En diálogo con EL HERALDO, el hijo del presidente negó los hechos e insinuó que se trata de un evidente ataque político.

“No conozco al señor Santander Lopesierra, nunca he tenido tratos con él de ningún tipo, ni he recibido favores a cambio. No he manejado recursos de campaña, para eso existía una gerencia nacional que era por donde llegaban los recursos y disponían de estos”, expresó a esta casa editorial

Agregó: “Indudablemente, detrás de esto hay intereses y un objetivo de destrucción política y personal. No es casualidad que cuando la candidatura de Máximo Noriega va creciendo, según las encuestas internas de nuestros mismos rivales políticos, salgan este tipo de escándalos basados en rumores y sin ningún tipo de fundamento”.

Sobre las acusaciones frente a la procedencia de la camioneta en la que se transporta y que aparentemente habría sido donada por empresarios cucuteños comentó que la versión es falsa.