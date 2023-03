Petro le había advertido a Day Vásquez que le cerraría las puertas a Nicolás

Sin embargo, la revista SEMANA reveló que el presidente se reunió con Day Vásquez, la ex pareja de Nicolás y quien destapó toda la situación, comenzando el mes de enero, reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño y donde ella le contó todo a Petro.

Según confiesa Vásquez, Petro en el encuentro, que tuvo una duración de dos horas aproximadamente, no se mostró molesto, sino más bien decepcionado. Además, le advirtió que a “Que le iba a cerrar todo (a Nicolás), que le iba a cerrar las puertas. Porque si él quería sacar algo, lo tenía que sacar de Presidencia y él no se lo iba a permitir".

Aseguró Day que el mandatario le dijo que "si él (Nicolás) quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros expresidentes, estaba muy equivocado, porque él eso no lo iba a permitir. Él ha luchado mucho por el tema de la corrupción como para verse envuelto en esto por el hijo, por los caprichos del hijo, o porque le metieron al hijo que se podría volver multimillonario con la Presidencia”.

SEMANA también cita en palabras de Day que Petro le advirtió a ella que toda la situación con su hijo le haría mucho daño como presidente. Sin embargo, la misma ex pareja de Nicolás le aseguró que dejó claro en todo momento que él no estaba involucrado y que siempre aseguró que el dinero no llegó a la campaña electoral.