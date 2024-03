Nicolás Petro pidió a la Procuraduría archivar la investigación en su contra

La defensa del ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, solicitó este viernes a la Procuraduría que archive la investigación disciplinaria que se lleva en su contra por las presuntas irregularidades relacionadas con los supuestos dineros que habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre.

De acuerdo con los abogados, el ente de control disciplinario no tiene las facultades para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular. El Ministerio Público, se lee, “convencionalmente no tiene facultades para investigar y sancionar a servidores públicos, por lo menos de elección popular, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La defensa de Petro Burgos dice que no hay relación entre el ejercicio funcional del cargo de diputado con el de la captación privada de recursos que provienen de personas naturales, y agrega que Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca “son ciudadanos libres, sin condena penal vigente o investigación penal”.

Al respecto, el pasado jueves el exdiputado declaró ante la Comisión de Acusación de la Cámara, por el mismo caso, asegurando haber recibido los recursos “a modo de préstamo” y que además fueron invertidos para la compra de elementos necesarios para él y su exesposa Day Vásquez, como “gorras, unas camisetas y una indumentaria para recorridos de campaña”.

Así mismo, Petro Burgos aseveró que actualmente Hilsaca y El Hombre Marlboro le están cobrando por dichos recursos puestos a su disposición.

“Es que nunca me pidieron nada a cambio. De hecho, me están cobrando actualmente que les pague la plata, pero ellos nunca me dijeron que esta plata es por una contraprestación en el Gobierno. Vuelvo e insisto, yo les pedía los préstamos a título personal”, dijo.

Y reiteró que su padre desconocía los supuestos préstamos y dijo que se los hicieron por la confianza que les daba el “ser hijo del futuro presidente”.

