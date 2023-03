“Los dineros en cuestión no provienen de la mafia”: Nicolás Petro

“Dadas las acusaciones en las que se ve involucrado Máximo Noriega, quien aspira ser candidato por mi partido, Colombia Humana, para la Gobernación del departamento del que soy representante, le exijo públicamente que desista de su aspiración en pro del proyecto progresista".

Y añadió: "Es vital que cualquier candidato investigado por corrupción o por otros delitos, se aparte y desista de cualquier aspiración política en las elecciones regionales que se aproximan para no entorpecer a la justicia ni perjudicar al partido ni al Pacto. Seamos coherentes".

Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión Séptima de la cámara baja defendió la gestión del presidente Gustavo Petro.

"¿Que este no es el cambio por el que votaron? Sí lo es. Un lunar no daña toda una lucha, especialmente cuando nuestro líder político, el señor presidente, es un hombre intachable que jamás se ha robado un peso, que no gusta de lujos, que no es terrateniente ni ambiciona serlo", publicó el representante en su cuenta de Twitter.

"Los invito a apoyar al presidente. No hay motivo para decepcionarse de este proyecto que apenas arranca. En momentos de crisis toca no tirar la toalla ante el primer traspiés. Las reformas sociales nos necesitan", concluyó.