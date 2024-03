Moción de censura a mindefensa terminó en pelea entre Jota Pe y María Pizarro

La senadora manifestó que le parecía innecesario pararse al frente del ministro "a decirle que es cínico, que es un mentiroso. (...) El señor senador, respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejen en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia (...). No deja hablar. Es imposible hablar así".

En las redes sociales, Hernández retomó: "Pizarro, que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza, me trata de animal y de perro cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro miente. No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo".

Pizarro que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza me trata de ANIMAL Y DE PERRO cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro MIENTE!



No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo. pic.twitter.com/vk0mAfNEhn — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 13, 2024

La senadora contestó: "Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana".