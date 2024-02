Nueva mindeporte no tiene representación de ningún partido: mininterior

"No hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en particular, que no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El Presidente, en su libre decisión, la llamó. Lo que sí les quiero decir es que es una mujer con unas inmensas capacidades que no debemos desconocer", sostuvo el funcionario.

Sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, Velasco señaló que ya el error del actual gobierno tuvo efectos políticos con la renuncia de la jefa de la cartera deportiva, pero se quejó de que cuando el gobierno pasado empezó los incumplimientos no hubo ninguna citación en el Congreso.