"Las elecciones serán rápidas, transparentes y ojalá acatadas por todos"

"Podemos darles tranquilidad a los colombianos de que este proceso electoral será rápido, transparente y que ojalá sea acatado por todos los colombianos", señaló el jefe de la cartera política.

En este sentido, añadió que "el gran llamado que hoy hacemos desde el Gobierno Nacional a todas las fuerzas políticas que se encuentran, es que sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y el sistema electoral es malo cuando no me conviene".